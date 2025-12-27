Потомок Екатерины II не намерен возвращаться в Европу из Петербурга

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, который ранее переехал в Санкт-Петербург, заявил, что считает себя русским и не планирует возвращаться в Европу или Соединенные Штаты, где он родился.

— В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь, — цитирует Калагеорги РИА Новости.

По его словам, американские граждане не относятся враждебно к русским, а россияне толерантно относятся к жителям США.

В апреле появилась информация, что Андрей Калагеорги занялся бизнесом в области исполнительского искусства в Санкт-Петербурге. При этом Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

