В Абакане пассажиры рейса Москва — Красноярск застряли в аэропорту на несколько часов

Самолет, следовавший из Москвы в Красноярск, экстренно приземлился в Абакане из-за погодных условий. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказали пассажиры, воздушное судно вылетело из аэропорта столицы после десяти часов вечера, но позже приземлилось не в пункте назначения.

В самолете они провели около трех часов, после чего им разрешили выйти и переждать в аэропорту. По словам пассажиров, представителей авиакомпании на месте не было. Клиенты пытались дозвониться до диспетчеров, но сделать это не удалось.

Спустя четыре часа они снова поднялись на борт и отправились в Красноярск. Воздушное судно уже приземлилось на месте.

До этого сообщалось о задержке рейсов на Дальнем Востоке, причиной такой ситуации оказались неблагоприятные погодные условия. Всего в аэропортах Хабаровска, Магадана и других городов вылета ожидали около четырех тысяч человек.

Непогода повлияла и на прилетающие рейсы. Часть из них направили на запасные аэродромы.