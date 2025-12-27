Россиянам рассказали, как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось
Для того чтобы желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбылись, нужно соблюдать несколько правил. Об этом рассказала ясновидящая Кажетта. По ее словам, дело не в магии, а в технике загадывания.
Так, необходимо четко сформулировать желания, и чем точнее оно будет, тем лучше. Также нужно формулировать их в настоящем времени. Например, не «я удачно продам машину», а я «удачно продала машину».
Ясновидящая подчеркнула, что нужно позитивно формулировать желания. По ее словам, вселенная не слышит частицу «не». Она также посоветовала представить, что желание уже сбылось, и прожить это чувство.
При этом желание должно быть реалистичным, а человек искренне этого должен хотеть.
Кажетта рассказала и о технике загадывания: так, можно сделать это под бой курантов или написать письмо вселенной. Также ясновидящая напомнила и о карте желаний, передает StarHit.
