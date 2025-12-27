Целый регион России остался без автобусов по одной причине

Сильный снегопад парализовал Камчатский край, власти временно отменили автобусное сообщение и запустили конвой вахтовок высокой проходимости для эвакуации людей с остановок. Об этом сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев в соцсетях.

«Принято решение о временной отмене автобусного сообщения. В связи с этим выйдет конвой вахтовок МЧС, задача которых забрать людей с остановок», — написал он.

Жителей Петропавловска-Камчатского призвали не выезжать на личных авто, экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

В аэропорту отменяют рейсы, школы закрыты. Работодателям рекомендовали переводить сотрудников на удалёнку.