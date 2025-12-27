Россиянам начали аннулировать ВНЖ в одной европейской стране

Россиянам начали аннулировать вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, им пока не дается оспорить этот процесс. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в этой европейской стране Дмитрий Касаткин, его цитирует РИА Новости.

«Мы наблюдаем попытки оспаривания решений об аннулировании ВНЖ в латвийских национальных судебных инстанциях — они не единичны, однако пока не фиксировали прецедентов, когда местная фемида встала бы на защиту россиян», — подтвердил посол.

Через 30 лет жизни в России русский человек получил ВНЖ как лицо без гражданства

По словам Касаткина, россияне по-прежнему имеют возможность задействовать международные механизмы защиты собственных прав.

Дипломат отметил, что, если опираться на официальную статистику миграционных властей Латвии, за три года проводимых дискриминационных норм по переоформлению ВНЖ, которая коснулась порядка 30 тысяч проживающих в стране россиян, почти половине из них удалось получить статус постоянного жителя Евросоюза, 5,9 тысячи человек оформили временный вид на жительство, еще 3,9 тысячи продолжают процедуру «легализации». Кроме того, 3 тысячи россиян за это время самостоятельно покинули Латвию, а 10 человек негуманно депортировали.