Россиянам предсказали пик заболеваемости «гонконгским гриппом»

Итальянский вирусолог, главный врач миланской клиники «Галеацци» Фабрицио Прельяско в беседе с РИА Новости отметил, что всплеск заболеваемости «гонконгским» гриппом в России вероятен вскоре после новогодних праздников, когда школьники вернутся к занятиям. По его словам, инкубационный период инфекции длится около двух-трёх суток.

Специалист добавил, что праздничный период способствует активному распространению вирусов, поскольку люди много путешествуют, посещают мероприятия и проводят время в семейном кругу, что облегчает передачу возбудителя.

ВОЗ: доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа нет

Прельяско пояснил, что инфекция циркулирует по цепочке, особенно внутри семей, а инкубационный период в два-три дня приводит к росту заболеваемости примерно через десять дней, который может продлиться до двух недель. Эпидемический сезон гриппа обычно характеризуется кривой, которая постепенно нарастает, достигает пика, а затем снижается.

В России, по данным Роспотребнадзора, уже отмечается увеличение количества респираторных заболеваний, включая грипп. Среди циркулирующих вирусов доминирует штамм А (H3N2), известный как «гонконгский грипп», который отличается тяжёлым течением и может приводить к серьёзным осложнениям.

Этот штамм считается одним из наиболее опасных. В 1968 году он вызвал пандемию, дважды распространившуюся по всему миру и унёсшую жизни более миллиона человек.