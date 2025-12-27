Биолог предупредила о скрытой опасности спермы Дурова

Предложение основателя Telegram Павла Дурова оплатить ЭКО одиноким женщинам с использованием его спермы может нести риски для генетического будущего населения и требует максимальной прозрачности. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Дурову стоило бы опубликовать свой геном, чтобы женщины, которые идут на этот шаг, понимали, какого именно кота в мешке они покупают. Нужно, чтобы специалисты могли этот геном проанализировать, описать значимые мутации, объяснить риски для потомства. То есть начать профессиональный дискурс. Я, кстати, как волонтер готова такой анализ сделать», — сообщила Баранова. Ее слова передает «Лента.ру».

Эксперт также указала, что массовое использование спермы одного донора может привести к снижению генетического разнообразия и запустить так называемый «эффект основателя», когда признак от одного предка начинает доминировать в изолированной группе. В качестве альтернативы поддержке демографии Баранова предложила модель, при которой оплачивается ЭКО с биоматериалом от сотен проверенных доноров, а не одного человека, что уменьшает риск концентрации одних и тех же мутаций.

Она также напомнила, что в ряде стран уже обсуждаются и вводятся лимиты на количество детей от одного донора. При этом, по ее мнению, любые ограничения должны формироваться через открытый общественный диалог.

Еще в 2024 году Дуров сообщил, что на протяжении 15 лет регулярно выступает донором спермы. По его утверждению, у него насчитывается более сотни детей в двенадцати странах мира.

Ранее он поделился, что хочет открыть свою собственную программу донорства и покрыть расходы на ЭКО всем, желающим выность от него ребенка. Бизнесмен уже начал разработку логотипа.