28 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

28 декабря в России вспоминают жертв депортации калмыцкого народа, а в мире отмечают Международный день кино и День рождественского пряника. Православные верующие чтут святого Трифона Печенгского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 28 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День памяти жертв депортации калмыцкого народа

28 декабря 1943 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР». Документ дал старт операции «Улусы», в ходе которой проводилась массовая депортация калмыков в Сибирь. На тринадцать лет целый народ был насильственно оторван от родной земли. Согласно подсчетам, следствием депортации стала гибель от одной трети до половины представителей калмыцкой нации.

День продолжения банкета

Фраза «Я требую продолжения банкета!» из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» прочно вошла в народный обиход. Благодаря ей и появился праздник, также отсылающий к древней русской традиции пить «на посошок».

Праздники в мире

Международный день кино

28 декабря 1895 года в Гранд-кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьер устроили первый платный сеанс синематографа. Зрителям показали сразу несколько коротких фильмов: «Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер», «Завтрак младенца», «Вылавливание красных рыбок» и «Вольтижировка». Особенный успех у публики имела комедийная зарисовка «Политый поливальщик».

День рождественского пряника

Обычай дарить друг другу пряники на Рождество зародился в Западной Европе. Считается, что это лакомство изобрели монахи из германской Франконии в XIII веке. Старинные и современные рецепты включают в различных пропорциях муку, орехи и мед, а также звездчатый анис, гвоздику, имбирь, кардамон, кориандр, мускатный орех, душистый перец, корицу и цукаты.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 декабря

День адвоката в Азербайджане Яично-мучная битва в Испании День поиска северного оленя

Какой церковный праздник 28 декабря

День памяти преподобного Трифона Печенгского

Преподобного Трифона церковь почитает как просветителя язычников-лопарей. Согласно преданию, получив знак свыше, святой покинул свой дом и поселился на берегу реки Печенги. Там он начал вести торговлю с аборигенами, параллельно изучая их язык и верования.

Позже святой стал рассказывать лопарям о Христе. Его слова язычники встречали с недоверием — Трифону пришлось перенести гонения и побои, но постепенно ему удалось обратить ко Христу многих местных жителей. Для новообращенных Трифон построил храм, а позже, при поддержке Ивана Грозного, основал монастырь.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 декабря

Собор Крымских святых День памяти священномученика Елевферия, епископа, матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха День памяти преподобного Павла Латрийского

Приметы на 28 декабря

В народном календаре 28 декабря — Трифонов день. В старину считали, что нарастающий в это время световой день пугает нечистую силу и не дает ей выйти к людям из леса.

Какая погода будет в этот день — такой же ожидай в марте. Красная заря — к морозам. Синички утром чирикают — к похолоданию. Солнце в тучу садится — к бурану.

Кто родился 28 декабря

Британская Гарри Поттере. Также она снималась в фильмах «Таинственный сад», «Джейн Остин», «Чай с Муссолини», сериалах «Аббатство Даунтон» и «Дэвид Копперфилд».

Российский актер сыграл более чем в 170 фильмах и сериалах. В числе самых популярных проектов с его участием — «Географ глобус пропил», «Со мною вот что происходит», «Эпидемия. Вонгозеро», «Инсомния», «Домашний арест» и многие другие.

Кто еще родился 28 декабря

Маркос Алонсо (35 лет) — испанский футболист Светлана Капанина (57 лет) — российский пилот, семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин по самолетному спорту Дензел Вашингтон (71 год) — американский актер и режиссер Стэн Ли (1922 — 2018) — американский писатель, создатель вселенной Marvel