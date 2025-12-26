МВД разрешит въезд и выезд детей из России только по загранпаспорту с 2026 года

С 20 января 2026 года несовершеннолетние россияне смогут въезжать в страну только по заграничному паспорту — свидетельство о рождении исключат из списка документов, по которым дети могли пересекать государственную границу. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в миграционной службе МВД России.

При этом дети старше 14 лет и совершеннолетние россияне по-прежнему могут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

— Во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, рекомендуем заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку, — передает Telegram-канал службы.

24 декабря Министерство иностранных дел Киргизии сообщило, что не планирует вводить с 2026 года норму, согласно которой российские граждане смогут въехать в страну только по заграничным паспортам. В ведомстве отметили, что в ближайшее время поделятся более подробной информацией по этому вопросу.

7 декабря заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев сообщил, что Испания вслед за другими странами Евросоюза введет ограничения на въезд и оформление вида на жительство для россиян по пятилетним загранпаспортам старого образца.