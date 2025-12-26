ФСИН опровергла приглашения встретить Новый год в колониях

Распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что ФСИН РФ якобы рассылает письма с предложениями встретить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы, не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале ФСИН России.

Ранее в соцсетях распространился скриншот письма от отправителя "ФСИН Пресса" с предложением отметить Новый год в СИЗО и колонии. Однако в ведомстве пояснили, что данный электронный сервис доставки книг и журналов не имеет никакого отношения к официальной деятельности службы.

"Вся официальная информация о работе ФСИН России и ее территориальных органов доступна на официальном сайте ФСИН России и официальных страницах в социальных сетях", – добавили в ведомстве.

Ранее россиянам рассказали, что одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой". Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин пояснил, что гражданам начали присылать в мессенджерах сообщение с предложением получить от государства 15 тысяч рублей к празднику. Для этого якобы надо перейти по ссылке и ввести номер карты.