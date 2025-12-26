Объявлены даты новогодних концертов группы «Nagart» в Москве и Санкт-Петербурге

Хоррор-панк группа «Nagart» этой зимой на столичных площадках представит новогоднее шоу. В Санкт-Петербурге выступление состоится 27 декабря в клубе «Base», а в Москве – 28 декабря в клубе «Base».

Александр Старцев, солист Nagart: «В преддверии Нового года мы исполним не только все наши хиты, но и составим сет-лист вместе с нашими слушателями. Также мы сыграем песню «Поиграй со мной», которая к тому времени уже должна выйти в свет. Безусловно, каждый, кто придет к нам на концерт, получит в подарок массу бурных эмоций и новогоднее настроение, которое будет поддержано атмосферной шоу-программой».

В их творчестве пираты встречаются с вурдалаками, пугала соседствуют с другими мифическими персонажами, а еще есть актеры, кукольники и хранитель чащи. За более чем 12-летнюю историю команды вышло четыре полноформатных альбома, более десятка синглов и один EP. Только за 2025 год «Nagart» выпустили альбом «13 этаж» и несколько синглов. Сегодня группа - одни из самых ярких представителей хоррор-панка в России. Примечательно, что название коллектива имеет отсылки к скандинавской и древнегреческой мифологии и родилось вследствие соединений двух несуществующих кораблей «Нагльфар» и «Арго».

Новогодний антураж, в котором захватывающие истории «Nagart» зазвучат еще ярче, встреча с любимыми героями и новые песни – не пропусти новогоднюю панк-феерию в Москве и Санкт-Петербурге!