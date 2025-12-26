Вдове бойца СВО прислали «набор костей» уже похороненного ею мужа

В Свердловской области вдова получила останки уже похороненного ею мужа. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Перед этим россиянка настояла на вскрытии полученного ею цинкового гроба и проведении ДНК-экспертизы. Исследование показало, что останки не были доставлены в полном объеме.

Недавно женщина получила вторую часть останков. Однако это заставило ее усомниться в том, что в гробу находится ее муж.

«Был прислан «цинк» под фамилией моего супруга, но ни номера, ни акты, которые были внутри, не подтвердили, что это он. В актах указано «неизвестный солдат», а военком отвечает, что не знает, что мне делать с присланным набором костей. Издевательства продолжаются», - Юлия вдова участника специальной военной операции.

Из-за сложившейся ситуации россиянка подала иск к Минобороны. Она хочет, в частности, добиться компенсации причиненного ей морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Вдова бойца СВО вскрыла гроб и узнала о пропаже останков

Ранее в похожей ситуации оказалась семья еще одного бойца СВО. Родственники военнослужащего были вынуждены вскрыть цинковый гроб, после чего нашли в нем чужого человека.