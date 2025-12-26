Стало известно, где похоронят Веру Алентову

Стало известно, где будет похоронена актриса Вера Алентова. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По информации издания, Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище. Ее могила будет расположена рядом с местом захоронения ее мужа Владимира Меньшова. Церемония прощания с актрисой начнется после полудня.

«Могилу выкопают в воскресенье и обложат хвоей. Сверху установят навес, чтобы ее не засыпало снегом. Дорожки будем чистить постоянно — столько, сколько понадобится», — рассказали сотрудники кладбища.

Вера Алентова: голод, любовь на всю жизнь и роковые похороны

Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. За свою творческую карьеру она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, а также сыграла более 30 ролей в театре.