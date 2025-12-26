Адвокат рассказал, что будет на новогоднем столе у Тимура Иванова в тюрьме

Адвокат бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова Денис Балуев рассказал, что у его подзащитного на Новый год в тюрьме будет то же самое меню, что и в будние дни.

Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил сам правозащитник.

— Там (в Лефортовской тюрьме — прим. «ВМ») есть определенный режим, определенный список продуктов, которые допускаются, и, собственно, от праздника к буднему дню он не меняется. Такие правила внутреннего распорядка. Поэтому меню на новогоднем столе будет то же самое, что и в будни, но может быть немножко больше мандаринов будет у него (Иванова — прим. «ВМ»), — передает RT со ссылкой на слова Балуева.

Адвокат также добавил, что друзья Иванова, вероятнее всего, смогут поздравить его по почте. Они направят осужденному открытки.

В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний

Ранее у Иванова изъяли почти все имущество на 1,2 миллиарда рублей. Суд оставил лишь иномарку, принадлежащую экс-супруге мужчины. Иванов владел премиальными автомобилями, мотоциклами, квартирами и другой недвижимостью. Экс-замминистра обороны осудили по делу о растрате 216 миллионов рублей в июле этого года. Иванова приговорили к 13 годам колонии. Он улыбнулся, услышав вердикт суда.