Россиян предупредили о риске увольнения «за нытье»

Регулярный поток жалоб сотрудника может стать основанием для его увольнения из компании, в которой он трудоустроен. Об этом риске предупредил основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», юрист Илья Русяев. Его слова приводит «Абзац».

Постоянное «нытье», пояснил аналитик, может нарушать рабочие процессы в компании и привести к срыву коммуникаций в рабочем коллективе. За ненадлежащее поведение работодатель имеет право сперва сделать замечание или выговор, а при повторном нарушении — уволить проблемного сотрудника.

«Увольнение возможно не за сам поток жалоб, а за повторное нарушение, доказанное документами», — констатировал юрист.

Поводом для начала разбирательства, пояснил Русяев, может стать, например, срыв важного совещания, конфликт, оскорбление, отказ от выполнения задачи или злоупотребление рабочим временем. Перед этим, разъяснил эксперт, начальство должно запросить письменное объяснение у сотрудника, нарушающего трудовую дисциплину. При отсутствии объяснения составляется акт, заключил эксперт.

Ранее руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил россиян о еще одном нарушении трудового распорядка, которое может повлечь за собой увольнение. Речь идет о селфи на рабочем месте. Это может стать основанием для начальства распрощаться с сотрудником, если такие фотографии нарушают коммерческую тайну или правила защиты персональных данных, резюмировал юрист.