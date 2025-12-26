Застрахованные в СберСтраховании получают выплату за 5 минут

Теперь такая возможность появилась и для программ страхования жилья и от травм. Клиенты СберСтрахования, обратившиеся из-за травм и бытовых заливов, получают выплаты всего за 5 минут. Ранее компания внедрила аналогичный подход для полисов защиты средств на банковских картах и счетах.

© Алексей Коновалов/ТАСС

Сокращение сроков урегулирования стало возможным благодаря использованию искусственного интеллекта в процессе обработки страховых случаев. AI-модель анализирует заявление и документы о происшествии, а затем, при наличии достаточной информации, принимает решение о выплате.

Чтобы получить выплату за 5 минут, застрахованному необходимо подать заявление о страховом случае через мобильное приложение СберСтрахования, прикрепив все нужные документы. Компенсация автоматически переводится на банковскую карту клиента. В настоящее время почти каждый третий клиент компании, столкнувшийся с травмами, получает компенсацию в указанные сроки.

С начала года СберСтрахование выплатила 550 миллионов рублей пострадавшим от травм, которые составляют 75% всех инцидентов по полисам защиты от несчастных случаев. Сумма выплат по бытовым заливам с начала года превысила 1,1 миллиарда рублей, что составляет 71% всех заявлений по полисам добровольной защиты жилья.

Ускорение выплат — это общая стратегия страхового бизнеса Сбера. Например, СберСтрахование жизни также осуществляет выплаты за 5 минут по программам кредитного и ипотечного страхования жизни на случай временной нетрудоспособности (например, из-за травм или болезней) и ухода из жизни. В этом помогает AI-агент, который самостоятельно анализирует документы и принимает решение о выплате. Страховая компания уже урегулировала 1615 страховых случаев в эти сроки, выплачивая клиентам 113,9 миллиона рублей. Наибольшее количество случаев было урегулировано в Красноярском крае, Кемеровской, Московской, Иркутской и Белгородской областях.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент и руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, отметил: