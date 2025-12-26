Играет в нарды и шьет: отец Блиновской рассказал о ее жизни в колонии

Осужденная блогер-марафонщица Елена Блиновская впервые проведет Новый год в колонии. О жизни блогера в исправительном учреждении рассказал Super ее отец Олег Останин.

По его словам, Блиновская занимается в колонии шитьем, проводит время за настольными играми, такими как нарды. Отец также отметил, что она нашла общий язык с другими заключенными. Блиновская была осуждена за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, связанной с продажей ее марафонов.

Ранее адвокат Екатерина Гордон рассказала, что предлагала блогеру-марафонщице Елене Блиновской спасительный выход во время расследования. Это позволило бы смягчить наказание, но та отказалась. В итоге Блиновская получила пять лет колонии.

Адвокат считает, что Блиновской нужно было раскаяться и во всем признаться. Тогда, возможно, ее команде удалось бы смягчить меру наказания для Елены.

Криминалист Михаил Игнатов ранее заявил, что условия отбывания наказания блогером Еленой Блиновской в колонии Владимирской области могут быть смягчены. Эксперт полагает, что в силу ее публичного статуса администрация учреждения обеспечит усиленные меры безопасности и особый контроль.