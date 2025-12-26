Жена Серебрякова прокомментировала новость о госпитализации актера

Сегодня в Сети появились новости о том, что российский актёр Алексей Серебряков был госпитализирован из-за сильного кашля и отдышки. Однако его супруга Мария в разговоре с 360.ru эту информацию резко опровергла и рассказала о том, как обстоят дела со здоровьем 61-летнего артиста на самом деле.

По словам Марии, с её супругом всё порядке и ни в какой больнице он 4 дня не лежал. На новость об этом жена Алексея отреагировала резко, не сдерживая эмоций.

«Враньё, враньё это всё. Он дома», — поделилась Мария.

Знакомство Алексея с будущей супругой состоялось ещё в 1980‑х годах, однако официальный брак они заключили лишь в 1990‑х. Пара воспитывает троих детей: дочь Марии от её первого брака, а также усыновлённых братьев Степана и Данилу — их супруги взяли из двух разных детских домов. Впоследствии Серебряков совместно с коллегами создал благотворительный фонд «Время жить», цель которого — помощь детям‑сиротам.

