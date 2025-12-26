Врач объяснил всплеск мышиной лихорадки в городах России

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) называется еще мышиной, так как циркулирует среди грызунов, сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил, почему всплеск инфекции фиксируют в городах России.

Ранее стало известно с января по октябрь 2025 года мышиной лихорадкой заразились свыше 3,3 тысяч россиян — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. При этом среди заразившихся 86 процентов составили городские жители.

Заразиться ГЛПС, по словам врача, можно, если не помыть руки после контакта с мышью. Также заболевание передается через мочу и фекалии грызунов.

«В течение года выросла заболеваемость. Это может быть связано с тем, что зима в прошлом году была теплая и грызунов размножилось достаточно много. Соответственно, им надо питаться, и они хлынули туда, где есть еда — в города. Мыши стремятся ближе к человеку жить, потому что источник питания для мышей — в основном бытовые отходы человека, корм, который оставляют бродячим кошкам, собакам, птицам. Мыши это тоже едят, поэтому городская среда с этой точки зрения для них становится достаточно благоприятной», — рассказал иммунолог.

Еще одним источником заражения Болибок назвал товары, которые хранятся на складах: фрукты, овощи, коробки с чем-то съестным.

«По ним мышка пробежала, загрязнила их, соответственно, потом эти продукты, загрязненные экскрементами мышей, поступают в магазины, люди их в руки берут и заражаются, если руки не помыли», — поделился врач.

Другая причина роста заболеваемости в городах — смена образа жизни кошек, указал собеседник «Ленты.ру».

«Раньше кошек выпускали гулять на улицу, даже кошачьих туалетов не было. Кошки нас защищали от мышей. А сейчас кошки по домам сидят и питаются не мышами, а кормом, поэтому мыши, крысы сейчас в городах плодятся», — заключил он.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявлял, что с 20 января в стране резко вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ, что будет связано с выходом детей на учебу после длительных каникул.