Михалков призвал не превращать опохмеление в новую волну застолья

Режиссер Никита Михалков высказался о способах борьбы с похмельем после новогоднего застолья. Об этом сообщает «Юнашев LIVE».

© Вечерняя Москва

По его словам, 1 января люди обычно стараются справиться с похмельем, и он сам не исключает, что поступит так же.

Михалков отметил, что выбор подходящего способа зависит от многих факторов. В частности, важно учитывать время пробуждения, напитки, которые человек пил накануне, а также продолжительность застолья.

— Главное — чтобы опохмеление не превратилось в новую волну. Это самое тяжелое, надо держаться, — заявил Михалков Telegram-каналу.

По словам терапевта «Скандинавского Центра Здоровья» Ольги Чистик, перед застольем следует добавить в рацион жирную пищу или продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты или овощи, которые способствуют замедлению всасывания спиртного. Чтобы избежать обезвоживания, на каждые 100 миллилитров алкоголя нужно выпивать по 200 миллилитров воды.

Врач-нефролог Дарья Садовская рассказала, что хорошая закуска помогает уменьшить похмелье: во время застолья алкоголь стоит употреблять медленно и обязательно вместе с едой.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.