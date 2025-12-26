Россияне назвали главные ожидания от работодателей для развития карьеры

Обучение за счет компании и профессиональная переподготовка стали приоритетами для сотрудников на 2026 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с которыми ознакомилась "РГ".

© Российская Газета

Исследование показало, что 77% респондентов считают важным повышение квалификации через внутреннее или внешнее обучение. На втором месте - профессиональная переподготовка, ее отметили 66% опрошенных.

"Высокий спрос на переподготовку отражает переход экономики к модели постоянного обновления компетенций. Он указывает на ускорение технологических изменений, перераспределение спроса между отраслями и размывание традиционных профессиональных границ", - поясняет доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия" Кирилл Щербаков.

Кроме того, почти половина участников опроса (48%) хотели бы, чтобы в 2026 году компании в первую очередь рассматривали внутренних кандидатов при открытии вакансий.

"Уже сегодня часть компаний создает условия для развития своих сотрудников: 29% россиян отмечают возможность повышения квалификации, а 14% - доступ к программам переподготовки. Интерес к таким инструментам продолжает расти, что неудивительно: технологии развиваются стремительно, и специалистам важно своевременно обновлять компетенции", - комментирует руководитель направления "Карьера и навыки" hh.ru Марина Дорохова.

По словам эксперта, соискатели рассчитывают, что работодатели будут активно поддерживать их стремление к обучению, ведь это укрепляет и профессионализм сотрудников, и устойчивость бизнеса.

Сотрудники также хотят получать персональную поддержку в компаниях. 44% респондентов заинтересованы в программах наставничества, 37% - в карьерном консультировании. Эти инструменты ускоряют адаптацию специалистов и помогают им выстраивать траектории развития. Для работодателей это означает более быструю интеграцию новичков, рост вовлеченности команды и формирование кадрового резерва, сказано в исследовании.

"Рынок труда сейчас довольно честно показывает людям: просто выйти на следующую ступень стало сложнее, зато выросла ценность осознанного развития. Поэтому сотрудники все чаще смотрят на работу не только как на источник дохода, но и как на среду, где можно учиться и постепенно усиливать свою экспертизу", - отмечает заместитель председателя совета директоров АО ХК "СДС" Анастасия Горелкина.

Среди дополнительных форматов развития четверть опрошенных (25%) выделили доступ к корпоративным или онлайн-библиотекам, а 24% - возможность кросс-функциональной или кросс-региональной ротации. Такие механизмы помогают расширять компетенции и делают специалистов более универсальными, уверены исследователи.

По словам Горелкиной, компаниям сегодня становится все труднее найти на рынке полностью готовых специалистов под конкретные задачи.

"Гораздо надежнее вкладываться в тех, кто уже работает в команде, разделяет ценности бизнеса и хорошо понимает внутренние процессы", - подчеркивает эксперт.

Она считает, что обучение, наставничество и внутренние карьерные переходы позволяют растить нужные компетенции без резких скачков и долгой адаптации.