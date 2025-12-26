Стало известно, какую сумму Лурье может взыскать с Долиной

Покупательница квартиры в Хамовниках Полина Лурье имеет право взыскать с певицы Ларисы Долиной миллионы рублей за проживание в «спорной» квартире. Об этом в комментарии News.ru заявил адвокат Сергей Жорин. Как отметил он, основанием для иска является факт проживания Долиной в жилье после того, как оно было признано собственностью Лурье.

Как уточнил специалист, Лурье может потребовать взыскание платы за фактическое пользование жильем. Сумма будет рассчитываться по рыночной ставке аренды аналогичной квартиры в Хамовниках, добавил он.

По оценке эксперта, рыночная аренда подобного жилья составляет от 200 до 400 тысяч рублей в месяц и выше. Таким образом, за полтора года проживания общая сумма требований может составить несколько миллионов рублей.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что покупательница «спорной» квартиры в Хамовниках Полина Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы на судебные разбирательства.