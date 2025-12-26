Стихийный мемориал образовался у портрета Алентовой около Театра имени Пушкина

Стихийный мемориал образовался у портрета народной артистки России Веры Алентовой около здания Театра имени Александра Пушкина в Москве.

© Вечерняя Москва

Букеты цветов появились слева от входа, под афишей спектакля «Мадам Рубинштейн», в котором Алентова исполняла главную роль. Рядом установлен портрет актрисы — фотография со сцены, на которой она запечатлена в черной мантии с красными лацканами и манжетами.

Спектакль входил в репертуар театра с 2022 года. Роль Хелены Рубинштейн в нем неизменно исполняла Вера Алентова, поскольку пьесу известного австралийского драматурга Джона Мисто в Москве впервые поставили специально к юбилею актрисы. Режиссером постановки стал художественный руководитель театра Евгений Писарев, передает РИА Новости.

О смерти Веры Алентовой стало известно 25 декабря. По данным журналистов, она скончалась в реанимации Городской клинической больницы № 1. Позднее в театре сообщили, что прощание с актрисой пройдет в театре 29 декабря. Представители учреждения, на сцене которого Алентова играла на протяжении 60 лет, назвали ее смерть большим горем.