Видео с тараканами в новогоднем подарке из российского детсада проверили на подлинность

Видео с тараканами, обнаруженными в новогоднем подарке с конфетами из детского сада Анапы, назвали фейком. На признаки этого указал оперштаб Краснодарского края в Telegram.

© Lenta.ru

Ранее по сети распространились кадры, на которых видно, как из открытого маленькой девочкой подарка выбегает несколько насекомых, напугав ребенка и его мать.

Как заявили в оперштабе, ролик проверили на подлинность эксперты. Они использовали ряд отечественных и зарубежных сервисов, которые выявили признаки генерации нейросетей. Так, видео совмещает реальные съемки с цифровыми объектами. Кроме того, часть насекомых не исчезает после физического контакта, а уже образовавшиеся останки не меняют своего вида при повторных ударах. Также отмечается нереалистичность освещения и поведения тараканов.

«Перед вручением все подарки, как отметили в администрации Анапы, проверяют на соответствие заявленного поставщиком содержимого. Ни в одной из коробок "насекомых" замечено не было», — утверждает оперштаба, отметив, что в городе вручили свыше 15 тысяч сладких подарков.

Власти также считают, что автор видео ведет канал на тему обучения работе в нейросетях.

В свою очередь, россиянка назвала обвинения операштаба клеветой. В беседе со «112» она пояснила, что работает нейропсихологом, занимаясь коррекцией нарушений, связанных с работой мозга. По словам женщины, название ее профессии происходит от слова «нерв», а не отсылает к нейросетям. Мать также заявила, что подарки с насекомыми получили еще двое детей.

До этого жительница Башкирии возмутилась отсутствием подарков детям на республиканской елке. По ее словам, некоторые семьи по несколько часов добирались в Уфу из отдаленных районов, а гостям не дали «даже конфетку».