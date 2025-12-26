В Госдуме оценили идею ввести шестидневную рабочую неделю

Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выступил против предложения Геннадия Онищенко, заместителя президента Российской академии образования, о переходе на шестидневную рабочую неделю, передает News.ru.

По словам парламентария, принятие данной меры может привести к подрыву здоровья россиян. Как уточнил Нилов, он с уважением относится к Онищенко, однако делать подобный шаг «нельзя».

Целью властей должно быть, напротив, повышение здоровья населения путем предоставления гражданам больше времени на «себя, родных, близких, спорт, здоровье, досуг», указал Нилов. Именно такой подход будет продлевать жизнь и оказывать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране и на здоровье людей в целом.

Он отметил, что освободившиеся рабочие руки можно восполнить благодаря внедрению технологий, автоматизации и улучшению рабочих процессов. Депутат привел в пример увеличение производительности при удаленной занятости.

Онищенко ранее высказал идею о переходе России на шестидневную рабочую неделю, считая, что это не повлияет негативно на здоровье населения.