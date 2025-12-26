Долинский выразил соболезнования родным покойной Веры Алентовой

Владимир Долинский выразил свои соболезнования Юлии Меньшовой, дочери внезапно скончавшейся Веры Алентовой. В разговоре с изданием «360.ru» он призвал ведущую держаться в этот непростой период и трогательно высказался о Вере Валентиновне.

По его словам, Алентова запомнится поклонникам как эффектная и талантливая актриса, а также верная жена Владимира Меньшова. Долинский уверен: актриса навсегда вошла в историю российского и советского кино.

«Юлию Меньшову я очень люблю как замечательную актрису, как ведущую. Я выражаю всяческие соболезнования Юле, пусть она держится. Жизнь продолжается», — передаёт портал слова Долинского.

Напомним, Веры Алентовой не стало накануне. Актрисе резко стало плохо на церемонии прощания с Анатолием Лобоцким — оттуда её увезли в больницу. Через 20 минут с момента нахождения в карете скорой помощи у артистки произошла остановка сердца. Медики пытались реанимировать её состояние и заставить сердце биться вновь, однако спасти Алентову так и не удалось.

