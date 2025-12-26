Из-за вспышки гриппа массово закрывают школы в российском регионе

В Республике Татарстан из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлены занятия в 99 классах, расположенных в 30 школах региона. Решение принято для сдерживания распространения инфекции, передает тг-канал Mash Iptash.

По данным эпидемиологического мониторинга, за период с 15 по 21 декабря в регионе выявлено около 25 тысяч случаев заболевания. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 11%, что свидетельствует о сезонной вспышке инфекции.

Во всех медицинских учреждениях республики уже введен обязательный масочный режим. Также временно ограничено посещение пациентов в стационарах, за исключением особых случаев, чтобы минимизировать риски заражения.

Специалисты напоминают о важности профилактических мер в этот период. Рекомендуется теплее одеваться, чаще мыть руки, использовать маски в местах скопления людей и следить за общим состоянием здоровья.

