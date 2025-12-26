Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой

Владимир Путин принес соболезнования родным и близким народной артистки России Веры Алентовой в связи с ее смертью. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский президент назвал Алентову замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. Как отметил глава государства, она была яркой и талантливой на сцене и в кино.