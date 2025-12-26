Алексея Серебрякова госпитализировали

Актер Алексей Серебряков был экстренно госпитализирован в декабре с обострением хронического бронхита, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, 61-летний артист провел в больнице четыре дня в состоянии средней тяжести — его мучили сильная одышка и изнуряющий кашель.

Врачи связывают резкое ухудшение здоровья с многолетним курением. Серебряков, как сообщается, пристрастился к сигаретам в 13 лет и до недавнего времени выкуривал до двух пачек в день. Несмотря на регулярные проблемы с дыханием, актер ранее не планировал отказываться от вредной привычки.

Сейчас Серебряков уже выписан домой. Медики, однако, предупреждают о серьезных рисках для его здоровья. Они настоятельно рекомендуют артисту полностью отказаться от курения или, как минимум, значительно сократить количество сигарет, а также регулярно выполнять дыхательную гимнастику.

По словам специалистов, продолжение курения значительно повышает риск развития ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких, которая является неизлечимой и приводит к тяжелой дыхательной недостаточности.

