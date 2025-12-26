«Это Дед Мороз передал». Детсадовский скандал в Челябинске взорвал интернет

Новый год должен был стать волшебством. Вместо этого один из детских садов Челябинска подарил родителям и детям настоящий кошмар, который теперь разбирает вся Россия. История с плачущим ребенком, равнодушным Дедом Морозом и взорвавшимся от возмущения отцом наделала столько шума, что даже полиция не осталась в стороне.

© runews24.ru

Все началось как обычный новогодний утренник. Дети в нарядных костюмах, родители с телефонами наготове, аниматор в красном тулупе с мешком подарков. Классика жанра. Но когда Дед Мороз начал раздавать сладкие сюрпризы, выяснилось — одному малышу ничего не досталось.

Четырехлетний мальчик, который так ждал встречи с главным волшебником страны, остался ни с чем. И что самое страшное для детской психики — это произошло прилюдно, на глазах у всей группы. Пока остальные дети радостно разглядывали свои подарки, он просто стоял и плакал.

Реакция новогоднего «волшебника» повергла бы в шок любого родителя. Вместо того чтобы как-то сгладить ситуацию, придумать сказочную легенду или хотя бы попытаться утешить расстроенного ребенка, аниматор просто отвернулся. Развернулся и продолжил веселить остальных детей, будто ничего не произошло.

Взрослые оказались хуже детей

Присутствовавшие на празднике воспитатели и мамы из родительского комитета тоже никак не отреагировали на слезы малыша. Полное равнодушие. Отец ребенка сначала попытался спокойно выяснить, что произошло. Но вместо извинений услышал совет «не раздувать из мухи слона» и самостоятельно успокоить сына.

Тут-то у многодетного отца и сдали нервы. То, что он высказал равнодушным мамам, было записано на видео и мгновенно разлетелось по интернету. Ролик стал вирусным — миллионы просмотров за считанные часы.

«Мне было обидно за ребёнка. Если бы аниматор повернулся и сказал: «Прости, я забыл про твой подарок. Ну, старый». Если бы он взял его на руки или хотя бы сказал: «Давай я к тебе в 12 часов приду, 31 декабря, под ёлочку, самую лучшую твою любимую, твой подарок положу». И это был бы самый лучший день, самая лучшая минута в жизни для ребёнка, даже без подарка», — позже объяснял отец.

Полицейские задержали мужчину за нецензурную брань в общественном месте. Протокол по статье «мелкое хулиганство», штраф. Папа публично извинился за крики и мат перед детьми, признал свою вину.

Забытый подарок

А вот те, кто действительно был виноват в испорченном празднике, извиняться не спешили. Ни сотрудники детского сада, ни члены родительского комитета. Хотя именно их безалаберность стала причиной детских слез.

Как выяснилось позже, одна из мам из родкома просто забыла часть подарков в багажнике своей машины. Причем об этом узнали еще до начала утренника! Актер, игравший Деда Мороза, рассказал журналистам: когда ему передали подарки, обнаружилось, что не хватает трех. Мамы побежали искать, нашли только два. И решили, что этого достаточно.

Третий подарок искать не стали. Видимо, посчитали, что один плачущий ребенок — это нормальная цена за чью-то забывчивость.

Заведующая детским садом на все вопросы журналистов и родителей ответила коротким «без комментариев». Удобная позиция, ничего не скажешь.

Чудеса случаются

Единственным адекватным человеком на том утреннике оказался... другой ребенок из группы. Мальчик подошел к рыдающему ребенку и протянул ему свой подарок:

«Возьми, это тебе Дед Мороз передал! И больше не плачь!»

Вот она, настоящая человечность. От четырехлетки и от его родителей, воспитавших сына правильно.

История получила неожиданное продолжение. Неравнодушные жители Челябинска собрали деньги для пострадавшего малыша. Причем собрали столько, что хватило на подарки всем троим детям в этой многодетной семье. Инициативная группа наняла хорошего аниматора, чтобы ребенок не потерял веру в Деда Мороза.

Журналисты тоже приехали с подарками. Мама мальчика поблагодарила, но заявила, что семье ничего не нужно:

«Своего ребенка будем делать счастливым сами».

Интересно, что женщина винит не детский сад и не родительский комитет, а того, кто выложил скандальное видео в сеть. Мол, без этого ролика можно было бы урегулировать конфликт тихо.

Россия разделилась на два лагеря

Интернет-сообщество раскололось. Одни поддерживают отца: мол, был прав, хоть и не сдержался. Другие осуждают «истеричного мужика», который не смог спокойно решить вопрос.

«Чисто по-человечески отец прав — ребёнку обидно. Однако именно взрослый должен показать пример того, как решать проблемы. А можно было спокойно сказать ребёнку, что дедушка старенький, заблудился, и оставил подарок в группе», — пишут одни.

Другие возмущаются:

«Давайте поощряйте матершинников! Теперь все будут так делать, чтобы персонального Деда Мороза заполучить. Головой думать надо».

Но большинство сходятся в одном: публично унизить ребенка, лишив его подарка на глазах у всей группы — это преступление против детской психики. Так у малышей формируются комплексы на всю жизнь:

«Я самый плохой, меня даже Дед Мороз не любит».

А самый главный вопрос остается без ответа: почему никто из взрослых в детском саду не смог проявить элементарную человечность и не попытался спасти ситуацию? Почему понадобилась истерика отца, чтобы люди вообще обратили внимание на плачущего ребенка?

Новый год — время чудес. Но иногда чудо — это просто взрослые люди, которые помнят, что перед ними дети. И что сломать веру в волшебство можно за секунду, а восстановить — годами не получится.

А как бы вы поступили на месте этого отца? Промолчали бы ради «приличий» или тоже не сдержались, защищая своего ребенка?