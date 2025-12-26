На границе у россиян отбирают еду и штрафуют за "чистые" смартфоны

На польской границе для путешественников, направляющихся в Россию, начался настоящий предновогодний кошмар. Вместо праздничного настроения людей встречает унизительный и «тотальный шмон»: сотрудники пограничной службы не просто досматривают багаж, а устраивают настоящую ревизию личной жизни. Доходит до абсурда — силовики требуют активировать электронные гаджеты и буквально залезают в галерею изображений, чтобы проверить приватные фотографии владельца. Как сообщает Telegram-канал SHOT, это делается для доказательства того, что техника не новая и действительно принадлежит туристу, а не везется на продажу.

«Желающим ввезти новенький iPhone в Россию нужно проходить отдельный квест: телефон прямо на таможне попросят активировать и показать фоточки за последнюю неделю. И да, мало кого волнует, что телефон не использовался и является подарком. В случае отказа — штраф 30% от стоимости», — описывает ситуацию источник.

Такие драконовские меры, по данным ресурса, связаны с резким ужесточением правил досмотра прямо накануне рождественских каникул. Ссылаясь на «мощнейшие пакеты санкций ЕС», таможенники ввели жесткие лимиты: теперь беспошлинно ввезти в РФ можно товары лишь на 300 евро, хотя ранее порог составлял 500. Под удар попали даже продуктовые запасы: на яйца, молочку и сало требуют предъявить чек, иначе продукты остаются в Польше. Не щадят и новогоднюю атрибутику — украшенные подарочные коробки принудительно вскрывают, а елочные игрушки и гирлянды заставляют выбрасывать прямо на пункте пропуска.