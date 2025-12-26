Новая проблема для Долиной: Лурье планирует требовать деньги от певицы

Покупательница «спорной» квартиры в Хамовниках Полина Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы на судебные разбирательства. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Решение последовало после окончательной победы Лурье в длительном судебном споре. Накануне Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры и снял с регистрационного учета ее дочь и внучку.

Конфликт вокруг элитной недвижимости начался летом 2024 года, когда Долина заявила, что стала жертвой мошенников, вынудивших ее продать квартиру под предлогом «сохранения сбережений». Общий ущерб певицы тогда оценили в 317 миллионов рублей. Преступная группа была осуждена.

Несмотря на это, Долина оспорила сделку купли-продажи, и в марте Хамовнический суд первоначально восстановил ее право собственности, оставив покупательницу Лурье без жилья и без денег. Однако после ряда апелляций Верховный суд РФ встал на сторону добросовестного покупателя, окончательно закрепив квартиру за Полиной Лурье.