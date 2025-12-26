Россиян стали чаще обманывать на сайтах интим-услуг

Киберэксперт Дмитрий Борщук в беседе с «Постньюс» рассказал, что мошенники стали обманывать россиян через анкеты на сайтах интим-услуг.

Как заметил собеседник издания, обман происходит следующим образом: человек заходит на сайт интим-услуг, звонит на телефон под понравившейся анкетой, но диалог быстро обрывается,

Эксперт указал, что спустя какое-то время жертве поступает звонок от «владельца» салона, который требует плату за «поломку» системы заказов.

Кроме того, Борщук утверждает, что злоумышленники продолжают пользоваться старой схемой хищения средств через аванс. Так, по его словам, жертве предлагают сразу оплатить часть суммы за оказание интим-услуг, после чего мошенники перестают отвечать на звонки и сообщения.