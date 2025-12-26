Врач спасла девушку из Северной Кореи во время перелета в Москву

Врач-педиатр из Приморского края Ольга Теберекова спасла жизнь гражданке КНДР на борту самолета во время перелета из Владивостока в Москву. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья сообщает ТАСС.

Уточняется, что иностранке стало плохо спустя три часа после вылета. Тогда экипаж по громкой связи объявил о необходимости оказания экстренной медицинской помощи. На зов откликнулась Теберекова. Она диагностировала у девушки анафилактический шок. Экстренно ввела ей адреналин, провела инфузионную терапию и обеспечила постоянную кислородную поддержку. В аэропорту Шереметьево пациентку передали бригаде скорой помощи.

«Мне помогали все — бортпроводники и пассажиры, русскоязычные и граждане Кореи. Все понимали серьезность ситуации. Это было настоящее единение людей во имя спасения жизни, когда каждый понимал ответственность и делал все возможное», — рассказала врач.

Известно также, что медик направлялась из Владивостока в Москву на обследование после очередного курса химиотерапии.

