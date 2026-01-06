Почему в Афганистане число 39 считается клеймом позора

В Афганистане число 39 на протяжении считается клеймом позора и используется в разговорной речи как оскорбление. Суеверие возникло сравнительно недавно и сформировалось в социальной среде крупных городов. О том, откуда оно появилось, читайте в материале «‎Рамблера».

© varbenov/iStock.com

Распространенная версия гласит, что негативная ассоциация с числом 39 зародилась в городе Герат. В конце 1990-х — начале 2000-х годов там был жил человек, который сексуально эксплуатировал женщин. Его автомобиль имел регистрационный номер с числом 39. Постепенно в народе зародилась ассоциация с этим числом. В разговорной речи «39» закрепилось как уничижительное обозначение женщины, занимающейся проституцией, или сутенера.

Изначально негативное значение числа 39 использовалось преимущественно в Герате. В последующие годы оно распространилось и на другие города Афганистана, включая Кабул, Мазари-Шариф и Кандагар. Значение стало общеизвестным, даже среди тех, кто не мог объяснить его происхождение.

Наиболее заметно отношение к числу 39 проявилось в сфере автомобильных регистрационных знаков. Владельцы машин с номерами, содержащими это число, сталкивались с насмешками, словесными оскорблениями и отказами в обслуживании. Если номер с числом 39 был на машине такси, пассажиры могли отказываться садиться в него.

В результате многие водители старались скрыть цифры, закрашивали их или пытались заменить номер. Также автомобили с числом 39 нередко продавались значительно дешевле рыночной стоимости, поскольку потенциальные покупатели не хотели иметь дело с таким обозначением.

Чтобы снизить уровень коррупции в стране, в 2001 в Афганистане вступил в силу запрет о продаже и регистрации номеров для автомобилей с числом 39. Решение, озвученное бывшим первым вице-президентом страны Амруллой Салехом, было связано с тем, что владельцы машин были вынуждены платить баснословные суммы взяток, чтобы им не выдали такой номер. Так, средняя стоимость этой нелегальной услуги составляла 300 долларов, сообщалось в издании Lenta.ru. По данным на 2020 год, в общей сложности афганские автомобилисты потратили порядка миллиарда долларов, подкупая чиновников и полицию.

Однако пришедший к власти в 2021 году Талибан, выступил против этого суеверия. По мнению его представителей, это грех — ассоциировать число 39 с сексуальной эксплуатацией женщин. Они обосновывают свое мнение тем, что оно упоминается в 57 сутрах Карана.

