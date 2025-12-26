Каждый десятый опрошенный россиянин дает себе новогодние обещания

Каждый десятый житель России (12%) дает себе обещания с наступлением Нового года, и большинству из них удается их выполнять. Такие данные следуют из опроса, проведенного социологическим агентством "Вебер".

"Новогодние обещания дают себе 12% россиян и 67% среди них соблюдают их весь год или большую часть года", - отмечается в материалах исследования.

При этом большинство граждан, которые будут отмечать праздник, планируют провести новогоднюю ночь дома. Такой выбор сделали 93% из числа тех, кто намерен встречать наступающий год. Всего отмечать наступление 2026 года планируют 53% россиян.

Исследование также показало, что для подавляющего большинства опрошенных (81%) Новый год - это в первую очередь семейный праздник. Эта традиция особенно сильна среди представителей поколения зумеров, 47% из которых ассоциируют праздник с семейными встречами.

Что касается новогодних традиций, то обязательным атрибутом праздничного стола салат оливье считают около трети респондентов (33%). Еще 20% участников опроса относятся к нему как к значимому, но не обязательному элементу застолья.