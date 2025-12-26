Умер бывший замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Бывший заместитель обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в Москве. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

"Юрий Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца", - сказал собеседник агентства. Ему было 56 лет.

Садовенко родился 11 сентября 1969 года на Украине, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 1994 по 2002 служил в МЧС России. С 2002 по 2007 год был помощником министра МЧС России Сергея Шойгу, с 2007 года стал руководителем аппарата министра. Садовенко - участник многих спасательных и гуманитарных операций МЧС РФ как в России, так и зарубежом.

С мая по ноябрь 2012 года Садовенко был руководителем администраци губернатора Московской области.

С 2013 по 2024 года был заместителем министра обороны - руководителем аппарата министра обороны.