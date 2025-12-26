Стала известна дата прощания с Верой Алентовой

Прощание с Верой Алентовой состоится 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Гражданская панихида пройдёт в Московском драматическом театре имени Пушкина, где Вера Валентиновна служила много лет. Точное время будет известно позже.

Напомним, накануне Вере Алентовой резко стало плохо — прямо с церемонии прощания с Лобоцким её увезли в больницу. Спустя пару часов стало известно о её смерти. Позднее появилась информация о том, что через 20 минут с момента нахождения в карете скорой помощи у актрисы произошла остановка сердца. В больнице врачи не менее 30 минут пытались реанимировать её состояние и заставить сердце биться вновь, однако спасти артистку так и не удалось.