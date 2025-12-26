В России выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

В России заболеваемость мышиной лихорадкой с января по октябрь 2025 года выросла в полтора раза по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

«За десять месяцев 2025 года заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди заболевших доля городского населения составила 86%, сельского — 13%.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов рассказал о мерах профилактики мышиной лихорадки.

