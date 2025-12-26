32% опрошенных россиян знают пароли своих родных для безопасности

Порядка трети россиян знают пароли от аккаунтов членов своих семей - это мера безопасности на случай, если родственникам потребуется помощь, следует из опроса компании Edna (есть в распоряжении ТАСС).

Люди по большей части (43%) беспокоятся из-за кибермошенничества не за себя, а за родных - детей и родителей, показало исследование. Пароли родных знают 32% из 2 150 опрошенных, часть учит (более 40%) близких цифровой гигиене, или, как минимум, всегда обсуждает (62%) ее в кругу семьи.

Опрошенные назвали правила, по которым каждый из них действует в сети: 87% не переходят по неизвестным ссылкам, 82% не отвечают на звонки неизвестных. Более 60%, если снимают трубку, сразу обрывают разговор, если на линии - незнакомец. 70% воздерживаются от отправки персональных данных в мессенджерах.