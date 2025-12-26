Роскачество нашло канцерогены в шинах китайского производства

Роскачество выявило превышение содержания опасных канцерогенов в автомобильных шинах китайского производства, тогда как вся проверенная продукция российских заводов признана безопасной и соответствующей ГОСТу. Об этом сообщили ТАСС в организации.

© РИА «Новости»

Эксперты исследовали 10 моделей шин по ключевому показателю ГОСТа — доле так называемых водородов области залива (% HBay). Безопасной считается концентрация не выше 0,25%. Безопасными признали российские модели Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301. При этом у всех проверенных китайских шин показатель превышал норму: у GoForm AT01 — в 3,2 раза (0,79%), у Kustone Quiet Q7 — в 4,4 раза (1,1%), у Ovation VI-682 — в 5 раз (1,26%), у Sunfull SF-688 — в 5,2 раза (1,31%), у Mirage MR-162 — в 7,5 раза (1,88%), у Hifly HF201 — в 7,7 раза (1,93%).

В Роскачестве объяснили, что ежегодно в мире в пыль стираются миллионы тонн шин. Эти микрочастицы с опасными химическими веществами накапливаются у дорог, попадают в водоемы и остаются в воздухе. Наибольшую угрозу представляют полициклические ароматические углеводороды, в том числе бензапирен, который Международное агентство по изучению рака относит к канцерогенам первой группы — наравне с табаком и асбестом.

Источником опасности в шинах, по данным организации, являются дешевые высокоароматические масла, используемые для снижения себестоимости. ПАУ из этих масел выделяются в окружающую среду вместе с частицами износа. Дополнительный риск связан с переработкой отработанных шин, которые могут использоваться в покрытиях для детских площадок или в дорожных смесях. В Роскачестве подчеркнули, что среди соответствующих ГОСТу шин есть модели в разных ценовых категориях, однако слишком низкая цена может указывать на применение опасного сырья. При выборе продукции автовладельцам рекомендовали ориентироваться на шины, изготовленные по ГОСТу.