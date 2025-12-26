Российским школам выдали новые инструкции по решению конфликтов

Минпросвещения России утвердило инструкции для школ о порядке действий при возникновении конфликтных ситуаций. Документ определяет пошаговый алгоритм работы педагогов и администрации, который помогает своевременно и грамотно урегулировать инциденты, сообщает РБК.

Всего предусмотрено пять этапов. На прохождение каждого из этапов отводится от одного до трёх дней.

На первом этапе информация о конфликте передаётся руководителю учреждения с обязательным установлением фактов. На втором выясняются обстоятельства и участники происшествия, при необходимости к работе подключается школьный психолог.

Третий этап предполагает рассмотрение инцидента специальной комиссией, которая выносит письменное решение. На четвёртом этапе администрация школы или назначенные ответственные лица контролируют выполнение этого решения. Пятый этап в инструкции не уточняется.

Новые правила поступили в школы после случая в Одинцово Московской области, где 15-летний подросток совершил нападение. В результате погиб девятилетний ученик.