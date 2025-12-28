Аэропорт Ульяновска ввел временные ограничения на полеты

В Ульяновске аэропорт временно прекратил полеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Его пост об ограничениях в воздушной гавани Баратаевка опубликован в 0:29. В нем уточняется, что мера нужна для безопасности полетов.

Такие же ограничения ввели в аэропортах Ярославля, Калуги, Волгограда, Саратова и Пензы. А столичные Шереметьево и Внуково осуществляли полеты по согласованию с соответствующими органами. Последняя воздушная гавань возобновила штатную работу в 0:12.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что накануне вечером средства ПВО за три часа уничтожили над девятью регионами страны и Азовским морем 43 беспилотника ВСУ самолетного типа.