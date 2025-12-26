Россия и Северная Корея начали создавать новые туристические программы

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) находятся на этапе разработки новых программ для путешественников. Партнеры в будущем допускают совместные проекты по созданию туристической инфраструктуры, о чем в интервью Минприроды РФ Александр Козлов.
По его словам, страны уделяют большое внимание вопросу развития транспортного сообщения. Этот параметр является основным для наращивания объемов турпотока. За два минувших года были расширены возможности пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе и напрямую между Москвой и Пхеньяном.
«Впервые за 77 лет в этом году открыто авиасообщение между нашими столицами. Частоту рейсов пока сохраняем, но уже видим растущую динамику спроса», — отметил Козлов.
В 2024 и 2025 годах туристический поток из России в КНДР увеличился более чем вдвое, если сравнивать показатели доковидной эпохи. Так, в прошлом году порядка четырех тысяч российских туристов посетили Северную Корею, при этом в уходящем показатель должен быть где-то в районе семи тысяч человек, а еще в 2019-м турпоток из России в КНДР составлял чуть более тысячи человек.
Министр добавил, что возросший интерес отечественных путешественников к этому направлению вызван горнолыжным курортом Масикрен, который начал вновь принимать тургруппы в 2024 года. Помимо него, открылся и прибрежный курорт в Вонсане. «Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя», — заключил глава министерства.
Ранее эксперты раскрыли стоимость билета на прямой рейс из России в Северную Корею. До этого Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind Airlines выполнять прямые рейсы в КНДР из Москвы. Раньше россияне могли попасть в одну из самых закрытых стран мира напрямую только из Владивостока.