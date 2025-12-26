Россиянам рассказали о штрафах за новогодний фейерверк

Юрист Артемий Семченков в беседе с агентством «Прайм» разъяснил возможные штрафы и ответственность за нарушения при использовании пиротехники. Он напомнил, что в ряде регионов действует прямой запрет на запуск фейерверков, нарушение которого влечёт штраф по местным законам. В остальных случаях необходимо строго соблюдать правила: выбирать специально отведённые для этого площадки, которые можно найти на сайтах местных подразделений МЧС, и следовать инструкциям по применению.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если в результате произошло повреждение чужого имущества или причинение вреда здоровью, штраф может достигать 50 тысяч рублей.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека наступает уголовная ответственность по статье 218 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, виновный обязан будет полностью возместить причинённый ущерб.

Ранее сообщалось, что в 19 регионах России введен запрет на использование фейерверков в новогодние праздники.