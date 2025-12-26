Россиян предложили перевести на шестидневную рабочую неделю

Россиянам следует перейти на шестидневную рабочую неделю. С таким предложением выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

Он пояснил, что такая мера поможет улучшить российскую экономику. Онищенко также выразил уверенность, что увеличение рабочих дней не навредит здоровью граждан.