Минстрой ответил на идею штрафовать за елку в подъезде

Установка елок и других праздничных атрибутов в подъездах жилых домов не является порчей жилья. Так заместитель главы Минстроя Алексей Ересько прокомментировал идею наказывать россиян рублем за подобные действия, передает РИА Новости.

По его словам, установку новогодней елки и других праздничных украшений нельзя отнести к порче жилья. Кроме того, вряд ли это можно расценить как самовольную перепланировку или переустройство помещений в многоквартирном доме.

Ересько подчеркнул, что в то же время существует административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Чиновник напомнил, что по законодательству обозначена общедолевая собственность владельцев помещений в многоквартирном доме на общее имущество. Распоряжение таким имуществом ведется за счет достигнутого соглашения всех участников, а органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников.

Ранее юрист Тургунбой Зокиров предупредил россиян, что за елку в подъезде грозит штраф до 15 тысяч рублей. По словам эксперта, главный новогодний символ с электрической гирляндой может считаться пожароопасным объектом.