«Полюсу холода» России предрекли резкое потепление

Одному из самых холодных мест России, селу Оймякон в Якутии, предрекли резкое потепление. Температура воздуха в «полюсе холода» страны поднимется на 20 градусов за сутки, спрогнозировали синоптики Гидрометцентра РФ, пишет РИА Новости.

В ночь на 26 декабря столбики термометров в Оймяконе покажут до минус 54 градусов Цельсия. «Уже 26 декабря ожидается повышение, минус 34 днем и минус 36 ночью», — рассказали в Гидрометцентре.

Ранее синоптики предупредили, что в Турцию, наоборот, в ближайшее время должны прийти сибирские морозы. На севере, в центральной части и на востоке страны прогнозируют снег с дождем и снегопады. Ощущаемая температура снизится по всей стране на четыре-десять градусов, и такая погода продлится как минимум неделю.

Минимальная температура воздуха будет зафиксирована в Эрзуруме и достигнет минус 17 градусов. В Анкаре температура воздуха опустится до минус 3 градусов, а в Стамбуле — до нуля.