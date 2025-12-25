Актер Сергей Безруков потребовал компенсацию морального вреда за продажу масок с его лицом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Безруков подал в суд на индивидуального предпринимателя Кристину Соболевскую, которая занималась продажей масок с его лицом. Он потребовал взыскать с нее полмиллиона рублей — 250 тысяч в качестве компенсации морального вреда и столько же за незаконное использование его изображений.

«Истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за нарушение его прав как субъекта персональных данных, незаконной обработкой и несогласованным включением его персональных данных в общедоступные источники», — сказано в материалах суда.

При этом, ответчик попросил суд снизить сумму компенсации морального вреда или заменить ее на выплату роялти от продаж масок.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина может подать в суд на продавцов масок с ее лицом.