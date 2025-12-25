Названа причина смерти Веры Алентовой

Названа причина смерти народной артистки Веры Алентовой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, причиной смерти Алентовой стал оторвавшийся тромб. Какую именно артерию он закупорил, пока неизвестно.

«У Алентовой была тромбоэмболия», — сообщает издание.

Ранее стало известно о смерти Веры Алентовой. Ей было 83 года — за свою творческую карьеру она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, а также сыграла более 30 ролей в театре.